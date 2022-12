பாக்யாவுக்காக ராதிகாவை பலிஆடாக்கிய கோபி.. எதிர்பாராத செயலால் அதிர்ச்சியில் இனியா.. திடீர் திருப்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் நக்கலான பேச்சை பார்த்து பாக்கியா இனி தேர்தலில் நிற்பதற்கு முடிவெடுத்திருக்கிறார். அவரை எதிர்த்து கோபி புதிய சூழ்ச்சியை செய்ய திட்டமிட்டு இருக்கிறார்.

கோபி தன்னை வைத்து புதிய திட்டம் போடுவதை அறிந்து கொண்ட ராதிகா முகத்துக்கு நேராகவே கோபியை திட்டி இருக்கிறார்.

English summary

After seeing Gobi's copy speech in Baakkiyalakshmi serial, Baakkiya has decided to stand for elections. Gobi is planning a new maneuver against him.When Radhika learns that Gopi is making a new plan with her, she scolds Gopi directly to his face.