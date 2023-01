ராதிகாவை கலாய்த்து விரட்டிய செல்வி..பாக்யாவின் மீது ஈஸ்வரிக்கு வரும் சந்தேகம்.. இனி நடப்பது இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்யா பியூட்டி பார்லரில் சென்று இருந்த நேரத்தில் அங்கே இருக்கும் ராதிகா தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி பேசுவதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

பாக்கியா பியூட்டி பார்லர் சென்று வந்த பிறகு அவரிடம் மாற்றம் தெரிவதாக ஈஸ்வரி பாக்யாவை குறித்து சந்தேகப்படுகிறார்.

ராதிகா முன்பு பாக்யாவை பற்றி பெருமையாக பேசி செல்வி கடுப்பேத்த அங்கிருந்து கோபத்தோடு ராதிகா வெளியேறுகிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi serial, Baakkiya goes to the beauty parlor and is shocked to hear Radhika talking about her family.Ishwari is suspicious of Baakkiya as she sees a change in him after visiting the beauty parlour.Selvi raivs about Baakkiya earlier and Radhika leaves in anger.