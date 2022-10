கோபியின் திருமணத்தை நிறுத்துவதற்கு வந்த இனியா.. கடைசி நேரத்தில் இப்படியா? செம..!! இன்றைய எபிசோடு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இன்று மணமேடையில் கோபி, ராதிகா அமர்ந்திருக்க திருமணத்தை நிறுத்துவதற்காக இனியா குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்தில் இப்படி இனியா குடும்பத்தோடு வருவார் என்று கோபி எதிர்பார்க்கவில்லை.

அப்பாவையும் மனைவியும் திட்டி அனுப்ப முடிந்த கோபி, மகளை என்ன சொல்லப் போகிறார் என்று எதிர்பார்ப்பு கூட்டி இருக்கின்றனர்.

இவ்வளவு நாளா அப்படி பேசிக்கிட்டு..இப்போ இப்படி பண்ணலாமா?பாக்கியலட்சுமி சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Bakkiyalakshmi serial being aired on Vijay TV today, Gopi and Radhika are sitting on the wedding table and Iniya has come with her family to stop the marriage. Gopi did not expect that Iniya would come with her family at the last moment. Gopi, who was able to scold his father and wife, is looking forward to what he is going to say to his daughter.