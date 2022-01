கெத்தா..மாஸா..சின்னத்திரையில் களமிறங்கிய பாலாஜி முருகதாஸ்... ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சியில் பாலாஜி முருகதாஸ் அறிமுகமாகியிருக்கிறார்.

சிறப்பு விருந்தினராக வந்து தன்னுடைய திறமையை காட்டி ரசிகர்களை மிரள வைத்துள்ளார்.

மீண்டும் திரும்பி வந்த புகழ்... இந்தமுறை ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் தான்..காரணம் இதுதானாம்

English summary

Balaji Murugadoss has made his debut in a show airing on Zee Tamil.He came as a special guest and showed his talent and kept the fans enthralled.