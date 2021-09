வேட்டியை தூக்கிகட்டி...குமரி பெண்களுடன் குத்தாட்டம் போட்ட பாலாஜி

Television

சென்னை : "வேட்டியை மடிச்சு கட்டிக்கோ" என்னும் பாட்டுக்கு பிக்பாஸ் பாலாஜி போட்ட ஆட்டம் தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக கலக்கி வருகிறது.

கலக்கலாக கல்யாண வீட்டில் பெண்கள் படை சூழ வெட்கத்தோடு இவர் ஆடியதை பார்த்து அந்த இடத்தில் நாம இல்லையே என்று பல பெண்கள் ஏங்கி வருகிறார்களாம்.

மீசையையும், தாடியையும் குறைத்து கலக்கல் கெட்டப்பில் வலம் வரும் பாலாஜியின் ஸ்டைலை பல இளைஞர்களும் பின்பற்ற ஆரம்பித்து விட்டார்களாம்.

