பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: ஓவியாவை பற்றி மீண்டும் ஜூலியிடம் கேள்வி... இந்தமுறை இதுதான் பதிலா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஓவியாவை பற்றி சக போட்டியாளர்கள் ஜூலியிடம் கேள்வி கேட்டுள்ளனர்.

ஓவியாவை பற்றி தன்னிடம் இப்படி ஒரு கேள்வியா என்று திகைத்துப் போன ஜூலி, கூறிய பதில் அல்டிமேட் தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: என் மூளைக்குள் நீங்க இருக்கீங்களா..அபிராமிக்கு நிரூப் கொடுத்த காரசாரமான பதில்

English summary

Fellow contestants have asked Julie about Oviya on the Bigg Boss Ultimate show.Julie was stunned that she had such a question about Oviya, and fans have been saying that the answer is the Ultimate.