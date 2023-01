ஊர் மக்களின் தப்பான பேச்சால் அப்பா சொன்ன வார்த்தை.. கண்ணம்மாவின் எதிர்பார்க்காத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மாவின் கேரக்டரை களங்கப்படுத்தும் விதமாக பாண்டி செய்த செயலால் ஊர் மக்கள் கண்ணமாவை தப்பாக பேசுகின்றனர்.

ஊருக்குள் என்ன நிலவரம் என்பது தெரியாமல் பாரதியும் கண்ணம்மாவும் இருக்கின்றனர்.

ஊர் மக்கள் தப்பாக பேசுவதால் கண்ணம்மாவில் அப்பா பாரதியோடு சேர்ந்து வாழ கண்ணம்மாவை கூறுகிறார்.

English summary

Bharathi Kannamma Serial January 11nd Episode: Due to Pandi's actions to tarnish Kannamma's character in the Bharathi Kannamma serial, the people of the village are talking about Kannamma wrongly.Bharathi and Kannamma are not knowing what is going on in the town.Dad tells Kannamma to live with Bharathi in Kannamma as the townspeople speak wrongly.