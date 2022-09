மீண்டும் பாரதி கண்ணம்மாவுக்கு ஒரு "அவார்ட்” பார்சல்.. மறுபடியும் முதலில் இருந்தா..!!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை அடுத்த கட்டத்தை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ஏற்கனவே பல திரைப்படங்களை காப்பியடித்து வருகிறார்கள் இந்த சீரியல் என்று பலரும் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், மீண்டும் முதலில் இருந்தா?? என்று தற்போது அவார்டு ஃபங்ஷனையும் விட்டு வைக்காமல் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

அடுத்து இந்த அவார்ட் ஃபங்ஷன் முடிந்ததும் எந்த திரைப்படத்தை காப்பி அடிக்க போகிறார்கள் என்று ஆர்வத்தோடு ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் இயக்குனரிடம் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

மாஜி விஜயபாஸ்கர் வீடு எவ்ளோ பெரிசு? சும்மா பக்கிங்காம் அரண்மனை போல் இருக்கு.. ஆர்.எஸ். பாரதி தாக்கு

English summary

Netizens are making a fuss about the next phase of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV.When many people are accusing this serial of copying many movies already, was it first again?? They are doing this without leaving the award function.Fans are eagerly asking the director in the comments which movie they are going to copy after this award function.