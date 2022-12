பிரபல சீரியலை காப்பி அடிக்கிறதா பாரதி கண்ணம்மா? இந்த கதையை கவனித்தீர்களா? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் கதை ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபல சீரியலில் கதையை போன்று இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இந்த வாரத்தோடு பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் சுபம் போடுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அது மீண்டும் நீண்டு கொண்டிருக்கும் நிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக ரசிகர்கள் இந்த சீரியலின் கதை காப்பி அடிப்பதை நிரூபித்து இருக்கிறார்கள்.

English summary

Netizens are commenting that the story of Bharathi kannamma serial which is being aired on Vijay TV is similar to the story of the famous serial which is being aired in Zee Tamil.With this week, Bharathi Kannamma serial is expected to give a good start, while it is getting extended again, fans are officially proving that the story of this serial is fake.