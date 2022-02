முத்தக்காட்சி சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பாவனி... அங்கு நடந்ததே வேறாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசன் நிகழ்ச்சியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய முத்தக்காட்சி சர்ச்சைக்கு தற்போது பாவனி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

நிஜத்தில் அன்று என்ன நடந்தது என்பதை பாவனி முதல் முறையாக வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் தனக்கு எதிராக வரும் நெகட்டிவ் கருத்துக்களுக்கும் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Bhavani is currently commenting on the kissing controversy that caused a stir on the fifth season of Bigg Boss.Bhavani has openly stated for the first time what actually happened that day.