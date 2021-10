அப்போ ஷிவானி...இப்போ பவானி...பிக் பாஸ்க்கு சென்ற பிறகும் இன்ஸ்டாகிராமில் கலக்கும் பவானி ரெட்டி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களின் போட்டோக்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ஏற்கனவே ஷிவானி போன சீசனில் இது மாதிரி பண்ணி விட்டாலும் இந்த முறை பவானி ரெட்டி அதே பாணியை கையாண்டு வருகிறார்.

நிகழ்ச்சி தொடங்கி ஒரு நாளில் பாலோவர்ஸ் இவ்வளவு ஸ்பீடாக அதிகரிப்பார்கள் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை.

English summary

Bhavani Reddy, who is popular with The Chinnathambi Serial, which was telecast on Vijay TV, is now back as a contestant on Vijay TV in the 5th season of Bigg Boss and has a huge fan following not only on the small screen but also on social media.