அட்வைஸ் மழை பொழியும் பாவனியின் அக்கா...பாவனி கூறிய அந்த ஒற்றை வார்த்தை!!

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து இருந்த பாவனியின் உறவினர்களின் வருகை நிகழ்ந்து விட்டது.

பாவனியின் உறவினர்களின் அட்வைஸ் பலமாக இருந்து வருகிறது.

சைக்கிள் கேப்பில் பிக்பாஸ் அமீர் முகத்தை சூம் செய்வதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

என் கணவர் இருந்திருந்தால் இந்தப் பெயர் வராது, யார் கூடவாவது பேசினால்...?? பீல் பண்ண வைத்த பாவனி

The arrival of Bhavani's relatives, which the fans were eagerly awaiting, has taken place.he advice of Bhavani's relatives has been strong.