மீண்டும் ஒன்றாக காலடி எடுத்து வைத்த ஐந்தாவது சீசன் அணி...வேற லெவல் மூவ்மெண்ட் தான்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் மீண்டும் களமிறங்கும் பிக்பாஸ் அணியினர் புகைப்படங்கள் தற்போது ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது நடந்து முடிந்த ஐந்தாவது சீசன் அணியின் வெற்றிக் கூட்டணியை மீண்டும் விஜய் டிவியில் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Photos of the Bigg Boss team making a comeback on Vijay TV are now being shared more by fans.Fans are celebrating when they see the successful alliance of the fifth season team that is currently underway again on Vijay TV.