தப்பு செஞ்சவங்களவிட தப்பு செய்யத் தூண்டுனவங்க கெட்டவங்க... தத்துவத்தை பேசி பிரச்சனையை தொடங்கிய தாமரை

சென்னை: என்னதான் கட்டிப்பிடித்து உருண்டு வந்தாலும் போட்டியில் அடித்துக் கொள்வதில் தாமரை மற்றும் பிரியங்காவை மிஞ்ச யாரும் இல்லை என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

இது நிஜ சண்டை தானா அல்லது ஏற்கனவே தாமரை சொல்வதுபோல பிக்பாஸ் சொல்லிக்கொடுத்து தான் இப்படி சண்டை போடுகிறார்களா? ?என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Fans have been saying that there is no one better than Tamara and Priyanka in beating the match despite what has been hugging and rolling.Is this a real fight or are they just fighting like Big Boss is already telling Lotus? ? Netizens have been articulating that.