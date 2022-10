பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்படிப்பட்டவரா? வெளியேற்றக் கூறி கோரிக்கை வைத்த பெண்கள் ஆணையம்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது ரியாலிட்டி ஷோவில் அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இருந்து வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் மட்டுமல்லாமல் பிற மொழிகளிலும் ரசிகர்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்று ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் ரசிகர்களின் மத்தியில் பிரபலமடைந்து விடுவதால் போட்டியாளர்கள் நன்மதிப்பை பெற்றிருப்பது அவசியம் என்று தற்போது நடந்த நிகழ்வு ஒன்று பலருக்கும் உணர்த்தி உள்ளது.

இந்தி திணிப்பு.. நேருவின் உறுதிமொழி! அமித்ஷாவை கண்டிக்கிறேன்.. மோடி தலையிடனும் -வெகுண்டெழுந்த கே.எஸ்

English summary

Director Sajid Khan, who participated in Bigg Boss 16th season Hindi show: The Delhi Commission for Women has demanded immediate expulsion from the Bigg Boss show. Women's Commission president Swathi Mallilal also posted a letter to the Union Minister on her Twitter page. In his post, ten women had complained that Sajid Khan had sexually harassed them during the MeToo movement.