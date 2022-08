பிக்பாஸ் இசைவாணி கன்னத்தில் அறைந்த பூவையார்.. ஷாக் ஆன ரசிகர்கள்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இரண்டு பாடகர்கள் சந்தித்தால் இசை பிரவாகம் எடுக்கும். இங்கே கானா பாடகர்கள் சந்தித்தால் சண்டை

வருகிறது. அதுவும் கானா பாடகி இசைவாணியின் கன்னத்தில் பளார் என்று அறைந்தும் தலையில் கொட்டியும் முகத்தில் குத்தியும் செமத்தியாக அடி கொடுத்துள்ளார் சூப்பர் சிங்கர் கானா பாடகர் பூவையார்? ஏன் என்று ஷாக் ஆகிறீர்களா? நடந்த சம்பவங்களைப் விளக்கமாக பார்க்கலாம்.

தி கேஸ்ட்லஸ் சாங் மூலம் தமிழகத்தில் பிரபலமானவர் இசைவாணி. வட சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் கானா பாடல்களை பாடி புகழ் பெற்றார். ஆண்கள் மட்டுமே கானா பாடல்கள் பாடுவார்கள் என்ற நிலையில் கானா இசைத்துறையில் உச்சத்தை தொட்டுள்ளார் இசைவாணி.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக பங்கேற்ற இசைவாணி, அதிலும் சிறப்பாக விளையாடி பிரபலமானார். இதே போல விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமானவர் சிறுவன் பூவையார் என்கிற கப்பீஸ்.

Poovaiyar Gana singer Isaivani reels: (பூவையார் கானா பாடகி இசைவாணி ரீல்ஸ்) Super singer Poovaiyar has slapped Gana singer Isaivani on the cheek and slapped her on the head and punched her in the face. Let's take a look at the events that happened.