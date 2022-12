இதை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க! கெஞ்சிய அசீம்.. ஆப்பு வைத்த பிக் பாஸ்.. இதை யாரும் எதிர்பார்க்கலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீம் தான் நடந்து கொண்ட விதத்தை தவறென புரிந்து கொண்டு இதை வெளியே காட்டி விடாதீர்கள் தன்னுடைய பெயர் கெட்டுப் போய்விடும் என்று பிக் பாஸ் இடம் கெஞ்சி இருக்கிறார்.

வீட்டில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் தனக்கு எதிராக இருப்பதாகவும் அதனால் தன்னை அழைத்து பிக் பாஸ் பேச வேண்டும் என்று அசீம் கோரிக்கை வைத்தும் பிக் பாஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையாம்.

English summary

In Bigg Boss Tamil Season 6 show, Azeem has misunderstood his behavior and pleaded with Bigg Boss not to show this, his name will be tarnished. All the people in the house are against him, so Azeem requests to call him and talk to Bigg Boss, but Bigg Boss does not accept it. .