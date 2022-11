"ஜனனி பேசும் தமிழ்” குறித்து விக்ரமனின் மீது குற்றச்சாட்டு.. எதிர்பாராமல் வெளியேறுபவர் இவர்தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் 6 நிகழ்ச்சியில் நீதிமன்ற டாஸ்க்கில் இன்று விக்ரமனின் மீது ஜனனி பரபரப்பான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே விக்ரமனின் மீது கோபத்தில் இருக்கும் ஜனனி தன்னுடைய "தமிழ் பிரச்சனை" இருக்கிறது என விக்ரமன் கூறியதாக குற்றச்சாட்டுகளை கூறியிருக்கிறார்.

ரெட் கார்ட் கொடுக்கப்படும் போட்டியாளர்! எச்சரிக்கை கொடுத்த பிக் பாஸ்.. இணையத்தில் லீக்கான வீடியோ

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 November 24th Promo (பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நவம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ப்ரோமோ):Janani is making sensational allegations against Vikraman today in the court task on Bigg Boss Tamil 6.Janani, who is already angry with Vikraman, has alleged that Vikraman said he has a "Tamil problem".