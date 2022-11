"முகத்துக்கு மேலே” நாமினேஷன்.. இதை எதிர்பார்க்கலையே! இந்த வாரம் வீட்டுக்கு போக போறவர் இவர்தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் வெளியேற்றப்படும் போட்டியாளர்களுக்கான வித்தியாசமாக நாமினேஷன் நடைபெற்று வருகிறது.

சாப்பாட்டை வேஸ்ட் செய்ய கூடாது என்று சொல்லும் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் க்ரீமை முகத்துக்கு மேலே பூசி நாமினேஷன் செய்யப்படுகின்றது. இதை குறித்து நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ஏழ்மையிலும் மகிழ்ச்சி, இதுதான் என் குடும்பம்... முதல் முறையாக வெளிகாட்டிய சுந்தரி சீரியல் கேப்ரில்லா

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Nomination is being done differently for the contestants who will be evicted this week in Bigg Boss Tamil Season 6. The nomination is done by putting cream on the face in Bigg Boss hosted by Kamal Haasan who says not to waste food. Netizens are making a lot of noise about this on social media.