மயங்கி விழுந்த ரச்சிதா.. பணத்தை எடுத்த மைனா.. பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் எதிர்பார்க்காத புது பிரச்சனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வார வீக் எண்ட் டாஸ்க் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் பெரிய ஸ்டார் என தலைப்பில் தொடங்கி இருக்கிறது.

போட்டியாளர்கள் விதவிதமாக மேக்கப் போட்டுக் கொண்டு இந்த வாரம் முழுக்க அதே கெட்டப்பில் தங்களுடைய பெர்பாமன்சை காட்ட இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இதில் எதிர்பார்க்காத பல ட்விஸ்ட்களும் இருக்கின்றது.

English summary

This week's weekend task on Bigg Boss Tamil Season 6 starts with the title Twinkle Twinkle Periya Star.The contestants wear different make-ups and show off their performance in the same outfit this week. But there are many unexpected twists.