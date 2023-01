பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த புது நபர்.. அசீம் பற்றி கண்டுபிடித்த உண்மை.. வெளியேற காரணம் இதுதானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 93 வது நாளுக்கான முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விஜே பார்வதி சிறப்பு விருந்தினராக அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்.

சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த அசீமிடம் அவர் மறைத்து வைத்திருந்த பொருளைப் பற்றி கேட்க அசீம் வெளியேற முடிவெடுக்கிறார்.

கணவர் கூறிய அந்த வார்த்தை... பிக் பாஸ்க்கு பிறகு நெகிழ்ச்சியாக நன்றி கூறி ரச்சிதா வெளியிட்ட பதிவு

English summary

Bigg Boss Season Tamil 6: The first promo for the 93rd day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.VJ Parvathy steps into the Bigg Boss house as a special guest.Azeem decides to leave to ask a saddened Azeem about the item he hid.