தனலட்சுமி மறைந்திருக்கும் ரகசியம்..போட்டியாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி..பிக் பாஸின் பிளான்? கசிந்த தகவல்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தனலட்சுமி தற்போது சீக்ரெட் ரூமில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த வாரம் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தனலட்சுமி இப்ப வரைக்கும் எந்த டிவி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பேட்டி கொடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்.

ப்ரீஸ் டாஸ்க்கில் போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர் அனைவருமே தனலட்சுமியை அதிகமாக தேடி வருகின்றனர்.

English summary

There are reports that Dhanalakshmi, who left Bigg Boss Tamil season 6, is now in the secret room.Dhanalakshmi, who left the show last week, has not given an interview to any TV show till now.Dhanalakshmi is highly sought after by all contestants' families in Breeze Task.