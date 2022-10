என் மனைவி அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொன்னால்...நான் சுற்றி சுற்றி வருவேன்.. ஜி.பி முத்து நெகிழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் ஆறில் போட்டியாளராக இருக்கும் ஜி பி முத்து தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசி இருக்கிறார்.

குடும்பத்தை மிஸ் பண்ணுவதாக பேசி வந்த ஜி பி முத்து தன்னுடைய மனைவியை குறித்து பேசியதை வைத்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 GP Muthu: who is a contestant in Bigg Boss season six, has spoken fondly about his family.The netizens are in a frenzy over what GP Muthu, who has been talking about missing his family, has said about his wife.