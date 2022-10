பிக்பாஸ் 6:"பாலா”வை குறித்து குழப்பமாக பேசிய ஜிபி முத்து ..இது கூட தெரியாமல்..பச்ச மண்ணாக இருக்காரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: 'பாலா' பெயர் குழப்பத்தால் ஏற்பட்ட நகைச்சுவை உரையாடலை சுட்டிக்காட்டி, "பாருங்க.. எங்க தலைவரோட வெகுளித்தனத்தை.. எங்க செல்லத்துக்கு ஒண்ணுமே தெரியல.. என்று ஜி.பி முத்து ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக கருத்துக்களை கமெண்ட்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

பல முன்னேற்பாடுகள்லோடு தயாராக வரும் போட்டியாளர்களே பிக் பாஸ் வீட்டில் மண்ணை கவ்வும் போது ஜி.பி முத்து என்ன செய்யப் போகிறார!?என்று பலர் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்க துவங்கியுள்ளனர்.

English summary

conversation caused by the confusion of the name 'Bala', "Look.. What we have done with our leader.. Our darling knows nothing.. GP Muthu fans have been posting comments in support of him. The contestants who come prepared with many preparations and dig the dirt in the Bigg Boss house. Many people have started eagerly waiting to see what GP Muthu is going to do!