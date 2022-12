பழையதை மறக்காமல் ஜிபி முத்து செய்த செயல்... என்ன மனுஷன்யா! இப்படி ஒரு நண்பர் கிடைக்க வேண்டும்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தின் மூலமாக பலருக்கும் தெரிந்த பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து, பின்பு வெளியே வந்த பிறகு ஜி பி முத்து செய்த செயல் ரசிகர்களின் மத்தியில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

எல்லாரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஜி பி முத்துவின் வாழ்க்கையில் அதிகமாக அழ வைத்த நண்பரின் மறைவு நாளில் நண்பரை நினைத்து உருக்கமாக பதிவு வெளியிட்டிருக்கிறார்.

English summary

After appearing as a contestant in Bigg Boss Tamil Season 6, which is known to many people through social media, GP Muthu's actions after coming out are getting praise among fans.G P Muthu, who is making everyone laugh, has posted a heartfelt post on the death day of the friend who made him cry the most in his life.