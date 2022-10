"தப்பு தட்டிக்கேட்க தானே நாம இருக்கோம்” ஆண்டவரின் சரவெடி... சிதற போவது..? இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆறாவது சீசனில் இன்று சனிக்கிழமை முதல் ப்ரோமோவில் கமல்ஹாசன் தப்பை தட்டி கேட்க தானே நாம் இருப்போம் என்று மிரட்டலாக பேசியிருக்கிறார்.

தப்புத் தப்பா எந்த வாரம் பல பிரச்சனைகள் நடந்த நிலையில் கமல்ஹாசன் எந்த தப்பை தட்டிக் கேட்கப் போகிறாரோ என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு கூடி இருக்கிறது.

ப்ரோமோ வில் மட்டும் இவ்வளவு பில்டப் கொடுத்துவிட்டு நிகழ்ச்சியில் எதுவும் இல்லாமல் செய்து விடக்கூடாது. அப்படியே அசீம் மற்றும் ஜிபி முத்து பிரச்சினையை தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று பலர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil show, Kamal Haasan has threatened that we will be there to listen to Tappu in the promo from today. Don't let go. Azeem and Gp muthu issue should be seriously investigated by many commands .