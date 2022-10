பிக் பாஸ் 6: “ நான் பேசும் ஸ்டைல் தப்பா” கதறும் ஆயிஷா... இப்படியா எல்லோரும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசனில் இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் ஜனனியின் பேச்சைக் கேட்டு ஆயிஷா கதறிக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே நேற்று அசல் கோளார் இடம் பிரச்சனை ஏற்பட்ட நிலையில் இன்று ஜனனி பேசி இருப்பது ஆயிஷாவை அதிகமாக பாதித்திருக்கிறது.

போட்டியாளர்களுக்குள் பிரச்சினையை ஏற்படுத்துவதற்காகவே பிக் பாஸ் தற்போது பக்காவாக பிளான் போட்டு புது டாஸ்க் வைத்துள்ளது.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil Ayesha: In today's first promo of the sixth season of Bigg Boss show, Ayesha is crying while listening to Janani's speech. Janani's talk today has affected Ayesha a lot when there was already a problem with the original location yesterday.