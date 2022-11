காதலி அனுப்பிய பொருளால் புலம்பும் ராபர்ட் மாஸ்டர்.. பிக் பாஸ் உள்ளே இப்படி ஒரு ரகசியங்கள் நடக்குதா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டர் தன்னுடைய காதலி கொடுத்து அனுப்பிய பொருளை பார்த்து புலம்பி கொண்டிருக்கிறார்.

ராபர்ட் மாஸ்டரின் காதலி கொடுத்த பொருளை ரகசியமாக பிக் பாஸ் ராபர்ட் மாஸ்டரிடம் சேர்த்து இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் எந்த பொருளும் அவ்வளவு சுலபமாக கொண்டு செல்ல முடியாது என்று பலரும் கூறிக் கொண்டிருக்கும்போது ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு மட்டும் எப்படி தனி சலுகை கிடைத்திருக்கிறதா என்று பல கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 contestant Robert Master is lamenting over the parcel sent by his girlfriend.Bigg Boss has secretly added the item given by Robert Master's girlfriend to Robert Master.Many people are saying that no item can be carried so easily inside the Bigg Boss house and they are raising many questions as to how only Robert Master has got a special privilege.