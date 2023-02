அசீம் செய்த தப்பை நான் தான் கண்டுபிடித்தேன்.. நான் சகுனியா? பல ரகசியங்களையும் கூறிய ஷிவின்

அசீம் செய்த தவறுகளை நான் கண்டுபிடித்ததால் நான் சகுனியா? என்று ஷிவின் முதல் முறையாக கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ஷிவினை நெட்டிசன்கள் பலர் சகுனி என்று அழைத்து வருவது குறித்து முதல் முறையாக ஷிவின் பதில் கொடுத்து இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு சுவாரசியங்களுக்காக ஷிவின் பல வேலைகளை செய்து அது லாஸ்டில் சண்டை சச்சரவாக மாறி இருந்தது.

இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அசீம் செய்த பல செயல்களை நான் கண்டுபிடித்ததால் தான் என்னை ரசிகர்கள் சகுனி என்று கூறுகிறார்கள் என்று ஷிவின் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.

எனக்கு PR டீம் இருக்கிறது..பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இதுதான் நடக்கிறது..ரகசியங்களை உண்மையை உளறிய ஷிவின்

In Bigg Boss Tamil Season 6, Shivin has given his first response to many netizens calling him Sakuni.Since the beginning, Shiv has been doing many jobs for various interests on Bigg Boss which turned into a feud on LOST.At this stage, Shivin retorts that fans call me Sakuni because I discovered many of Aseem's actions on Bigg Boss.