"நடுநிலைத் தவறவில்லை” விக்ரமனை போலவே பேசிய அவருடைய சகோதரி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இதில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அதிகமான ரசிகர்கள் விக்ரமன் ஜெயிப்பார் என்று எதிர்பார்த்து இருந்தனர்.

ஆனால் கடைசி நேரத்தில் விக்கிரமன் ரன்னராக தேர்வாகி இருக்கிறார். இது ரசிகர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாக இருக்கிறது என்று கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் விக்ரமனின் சகோதரி விக்ரமனுக்கு டைட்டில் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் அவர் எந்த இடத்திலும் நடுநிலை தவறாத ஒரு நபராக இருப்பதால் என்னுடைய அண்ணனை பற்றி எனக்கு மேலும் பெருமையாக இருக்கிறது என பல நிகழ்ச்சியான வார்த்தைகளை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is coming to an end. From the beginning, many fans were expecting Vikraman to win. But at the last minute, Vikraman has been selected as the runner-up. They are commenting that this is a big disappointment for the fans. In this situation Vikraman's sister Vikraman did not get the title but I am more proud of my brother as he is a person who never fails in any place.