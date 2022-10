மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஜி பி முத்து, தான் போகிற இடமே வேறாம்..பிக் பாஸ்க்கு இனி என்ட் கார்ட்டா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜிபி முத்து தான் புதியதாக ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்கி இருக்கும் மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ஜிபி முத்து தான் இரண்டு வாரங்கள் போன் இல்லாமல் இருந்ததால் புது போன் வாங்கி கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு இவர் வருவாரா? மாட்டாரா?என்று பலர் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது இவர் புது தகவலையும் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil : GP Muthu has shared the joy of buying a new Apple iPhone with his fans. GP Muthu, who left the Bigg Boss show, is celebrating by buying a new phone as he was without a phone for two weeks. Will he come to the Bigg Boss show? He has also given new information when many people are expecting that he won't.