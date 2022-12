தன்னுடைய தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு அந்த போட்டியாளரின் பெயர் தான் வைக்கப் போகிறேன்... உளறிய ராபர்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விட்டு வெளியேறிய ராபர்ட் மாஸ்டர் தான் தயாரிக்கப் போகும் நிறுவனத்திற்கு தன்னோடு இருந்த போட்டியாளரின் பெயரை வைக்கப்போவதாக கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வழக்கமாக ஒருவர் மீது ஒருவர் பாசம் வைப்பது நடந்து கொண்டிருந்தாலும் ராபர்ட் மாஸ்டர் செய்த செயல் இது உண்மையிலேயே இவருடைய கேரக்டர் இதுதான் என்பதை உணர்த்துகிறது என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

விஜய் டிவி ராமர் வீட்டில் குவியும் பிரபலங்கள்.. கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Robert Master, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has said that he will name the company he is going to produce after his fellow contestant.Many people are saying that even though there is usually affection for each other in Bigg Boss show, Robert Master's act shows that this is what his character really is.