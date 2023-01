மீண்டும் பிக் பாஸ்க்குள் வரும் ஜி.பி முத்து.. எதிர்பாராமல் வெளியே கூட்டிக்கொண்டு செல்பவர் இந்த நபரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 93 வது நாளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி இருக்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் ஜி.பி முத்து மீண்டும் வருகிறாராம்.

அனைவரும் எதிர்பார்த்த பணம் பெட்டியை தூக்கிக்கொண்டு ஜி.பி முத்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிகள் வர இருக்கிறாராம்.

பணப்பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே செல்ல இருக்கும் போட்டியால் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து இருக்கிறது.

Bigg Boss Tamil Season 6 is on its 93rd day.GP Muthu is making a comeback in Bigg Boss which is nearing its finale.GP Muthu is coming to Bigg Boss shows with the expected cash box.Expectations among fans are increasing as to who will walk out with the cash box.