பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: முதல் போட்டியாளரின் அறிமுகமே வேற லெவல்..இவர்தான் அவரா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் முதல் போட்டியாளர் பற்றி ப்ரமோவில் வெளியிட்டிருக்கின்றனர்.

முதல் ப்ரமோவில் புகழ் வந்து குழப்பமாக சில க்ளூக்களை ரசிகர்களுக்கு கொடுத்துள்ளார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் :மீண்டும் ரசிகர்களுக்கு பிடித்த 16 போட்டியாளர்கள்...கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை

English summary

Bigg boss Ultimate promo:The Bigg Boss has revealed in a promo about the first contestant of the Ultimate show.Fame came in the first promo and gave some clues to the fans in a confusing way.