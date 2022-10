பிக்பாஸ் ராபர்ட்டுக்கு 41.. காதலிக்கு 22 வயதாம்.. சொல்வதெல்லாம் சிங்கிள்னு பொய் வேற! ரசிகர்கள் நறுக்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் முன்பு தான் ஒரு சிங்கிள் என சொல்லிவிட்டு ஹவுஸ்மேட்டிடம் தனக்கு 22 வயதில் ஒரு காதலி இருப்பதாக ராபர்ட் மாஸ்டர் சொல்லிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் நிகழ்ச்சி 2 வாரங்களை கடந்து தினந்தோறும் மல்லுக்கட்டுடன் செல்கிறது. பிக்பாஸ் டைட்டில் வின்னராக வருவார் என கருதப்பட்ட ஜிபி முக்கு அவருடைய மகனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்பதை அறிந்தவுடன் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு அவராகவே வெளியேறிவிட்டார்.

இதையடுத்து முதல் வெளியேற்றம் சாந்தி மாஸ்டர்தான். பின்னர் அந்த வீட்டில் அசல் கோளாரு என்பவர் அவ்வப்போது குவென்ஸியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

சூரிய சக்தி மின்சாரம்... அசத்தும் காஞ்சிபுரம் விவசாயி எழிலன்.. மன்கிபாத் நிகழ்ச்சியில் மோடி பாராட்டு

{photo-feature}t

English summary

Biggboss Robert master says that he is single before Kamal Haasan and after that he told his housemates that he has lover and her age is 22 years.