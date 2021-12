பிரபலங்கள் பகிர்ந்த பிராங்க் வீடியோ...இந்த நேரத்தில் இது தேவைதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரபலங்கள் பலர் டுவிட்டரில் பிராங்க் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பசியின் கொடுமையையும் மனிதநேயத்தின் அருமையையும் அழகாக விளக்கி உள்ளது என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பட்டினியால் இறப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான தகவல் தேவைதான் என்று பலர் கூறிவருகின்றனர்.

வானத்தைப்போல சின்ராசு கேரக்டரில் இனி நடிக்கப் போவது ஜீதமிழ் முத்துராசுவா???

So heart warming to see this, goodness prevails. https://t.co/yewWS77U99

English summary

Many celebrities have been sharing a Frank video on Twitter.Fans have been commenting that the cruelty of hunger and the beauty of humanity is beautifully illustrated.