ஜஸ்ட் மிஸ்..அஜித் மட்டும் இல்லனா சைத்ரா கூறிய தகவல்கள்.. ரசிகர்களின் ஆதரவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை சைத்ரா ரெட்டி வலிமை திரைப்படத்தில் தனக்கு நேர்ந்ததைப் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

அஜித்குமார் தனக்கு எவ்வளவு பெரிய உதவி செய்துள்ளார் என்பதை சைத்ரா சமூக வலைத்தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actress Chaitra Reddy has spoken about what happened to her in the movie Valimai. Chaitra Reddy said on the social networking site Ajith Kumar how much he has helped her.