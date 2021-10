அபிஷேக் வெளியே போயிட்டா பிக்பாஸில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அழுவார்கள்...கலாய்க்கும் சிபி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காமெடி வில்லனாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அபிஷேக்கை பார்த்து சக போட்டியாளர்களும் கலாய்க்க தொடங்கி விட்டனர்.

எத்தனை நாளைக்கு தான் அபிஷேக் ஆட்டத்தை பார்த்துக்கொண்டு இருக்குறது என்று மைண்ட் வாய்ஸில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்களாம் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்.

இவ்வளவு நாளா ரசிகர்களும் இதைத்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க என்று நெட்டிசன்கள் அபிஷேக்கை தங்கள் பங்குக்கு கலாய்க்க தொடங்கி விட்டார்கள்.

அபிஷேக்கை பார்த்து வெளிப்படையாக பேசிய அண்ணாச்சி... இது பிடிக்கவில்லை என பொங்கும் சிபி

English summary

Abhishek has been featured in every promo but the fans have been making fun of him while the CBI has been making fun of him at a time when everything he does is claiming to be comedy villain crap.