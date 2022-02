கவிஞராக மாறிய மணிமேகலை.. இந்த மாதிரி தத்துவத்தை எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் மணிமேகலையின் கெட்டப் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

கெட்டப் மட்டும் போட்டால் போதாது அதற்கு தகுந்த வேலையும் செய்ய வேண்டும் என்று மணிமேகலை செய்த செயல் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Cook With Comali show has captivated listeners of the hour this week.Mani megalai's action is being admired by the fans who say that it is not enough to just do bad things but to do the right thing.