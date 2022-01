சின்னத்திரையில் களமிறங்கும் மனோபாலா... அப்போ விஜய் டிவி களைகட்ட போகிறது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெள்ளித்திரையில் கலக்கிய காமெடி நடிகர் இனி சின்னத்திரையில் தன்னுடைய காமெடியை காட்டத் தொடங்கி இருக்கிறார்.

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் களமிறங்க இருக்கும் மனோ பாலாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

The comedian who mixed on the silver screen is now starting to show his comedy on the small screen.Congratulations to Mano Bala who is going to make a splash in the Cook With Comali show.