ரட்சிதாவிற்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த தினேஷ்.. கடைசியாக வெளியிட்ட பதிவு.. இது எதற்கான பதிலடி?

oi-V Vasanthi

சென்னை: தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரச்சிதாவிற்கு அவருடைய கணவர் தினேஷ் தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்து அறிவுரைகளை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ரச்சிதாவை அசீம், மைனா நந்தினி என பலர் டார்கெட் செய்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் தினேஷ் உடைய பதிவு அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லும் விதமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Her husband Dinesh has extended his support to Rachitha, who is a contestant in the Tamil season 6 show.At a time when many people like Azeem and Maina Nandini are targeting Rachitha inside the Bigg Boss house, fans are commenting that Dinesh's post is an answer to all that.