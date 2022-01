ஹாட்ஸ்டார் கொடுத்த பொங்கல் ட்ரீட்... தனுஷ் ரசிகர்கள் ஹேப்பி...!!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் விரைவில் நேரடியாக ஓடிடி யில் வெளிவர இருக்கும் "மாறன்" திரைப்படத்தின் ஒடிடி உரிமையை கைப்பற்றியுள்ள டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் அப்படத்தின் மோஷன் போஸ்டரை தற்போது ரிலீஸ் செய்துள்ளது.

மாஸ் பி.ஜி.எம் யில் சும்மா ஸ்டைலாக இருக்கும் தனுஷை மோஷன் போஸ்டரில் பார்த்த ரசிகர்கள் தனுஷையும் பட குழுவினரையும் பாராட்டியும், வாழ்த்து தெரிவித்தும் வருகின்றனர்.

English summary

Disney Hotstars has acquired the OTT rights for the upcoming movie "Maran" directed by Karthik Narain and starring Dhanush.Fans who have seen Dhanush in a casual style at Mass PGM in the motion poster have been praising and congratulating Dhanush and the film crew.