என்னாது வானத்தை போல சீரியல் நடிகை டான்ஸரா.. ஈசன் படத்தில் வந்தனமா வந்தனமா பாடலில் நடித்துள்ளாரா?

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வானத்தை போல சீரியலில் வரும் கோமதி கேரக்டரை பார்க்கும் ரசிகர்கள் இவங்களை எங்கோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே என யோசிக்கத் தொடங்கினார்கள். பிறகுதான் தெரிந்தது அவர் ஒரு டான்ஸர் என்பது! அவர் பெயர் சுஜாதா.

சன் டிவியில் டிஆர்பி ரேட்டில் முன்னிலையில் இருக்கும் டாப் சீரியல்களில் ஒன்று வானத்தை போல! ராஜபாண்டி- துளசி- சின்ராசு இவர்களை பழிவாங்கும் கேரக்டர். அதாவது ராஜபாண்டியின் அத்தைதான் கோமதி. ஏதோ குடும்ப தகராறில் ராஜபாண்டியின் தந்தையும் கோமதியும் பேசிக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள்.

திடீரென ராஜபாண்டியின் திருமணத்திற்கு தங்கையை அழைத்து செல்ல ராஜபாண்டியின் தாயும் தந்தையும் வருகிறார்கள். அவர்கள் கையோடு கோமதியையும் அவரது மகள் வள்ளியையும் கையோடு அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள். அங்கு ராஜபாண்டியை பார்த்ததும் வள்ளிக்கு ஆசை வருகிறது.

English summary

Do you know Vanathai Pola serial Villi character Gomathi is a dancer? Her name is Sujatha and She is Choreograher. Her first movie is Mushtafa from Kadhal Desam.