எதிர்நீச்சல் சீரியல் ஈஸ்வரியா இவர்..?? பல நாள் கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் கலக்குறாரே..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடித்து வரும் கனிஹா தன்னுடைய பல நாள் கனவு ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொண்டதாக கூறியிருக்கிறார்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஈஸ்வரி கேரக்டரில் நடிக்கும் கனிஹாவா இது என்று அவருடைய லேட்டஸ்ட் போட்டோவை பார்த்த ரசிகர்கள் வியந்து போய் இருக்கிறார்கள்.

இப்போ இல்லை என்றால் எப்போது??அதனால் தான் இப்படி ஒரு முடிவு என்று கனிஹா போட்ட கேப்ஷன் பார்த்து ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Kaniha, who is acting in Sun TV's ethir neechal serial, has said that she has fulfilled her long-time dream. In this situation, after many days, he has fulfilled his wish by posting a photo of his nose pierced and showing his cute beauty to his fans.