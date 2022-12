எதிர் நீச்சல்: மகன் வாழ்க்கைக்காக ஈஸ்வரியின் முடிவு.. கௌதம் பற்றி சக்தி கேள்வி! ஜனனி முடிவு இதுதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் தர்ஷன் தன்னுடைய காலேஜில் ப்ரொபோசரை மரியாதை இல்லாமல் பேசுவதால் ஈஸ்வரி கன்னத்தில் அறைந்து விடுகிறார்.

ஈஸ்வரியில் எதிர்பாராத செயலால் குணசேகரன் மட்டுமல்லாமல் மொத்த குடும்பமும் அதிர்ந்து போயிருக்கிறது.

தன்னுடைய மகன் வாழ்க்கைக்காக ஈஸ்வரி புது முடிவை எடுத்து இருக்கிறார்.

In the anti-swimming serial, Ishwari slaps Darshan on the cheek for disrespecting his college professor.Not only Gunasekaran but the whole family is shaken by the unexpected action of Iswari.Ishwari has taken a new decision for her son's life.