மீண்டும் மீண்டும் ஜெயிக்கும் வேடர்கள்...இவுங்க கிட்ட என்னமோ இருக்கு

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதலில்ருவது எல்லாம் பெருசு இல்லை யார் ஜெயிக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெருசு என்று வேடர்கள் காட்டிவிட்டார்கள்.

முழு முயற்சியோடு தங்களது திறமையை வெளி காட்டிய காடர்கள் இந்தமுறையும் நூலிழையில் தோற்று விட்டனர்.

நகைக்கடன் தள்ளுபடி.. வாய்ப்பே இல்லை.. எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட ஒரே போடு.. சொன்ன விஷயம்

என்னதான் அடிச்சு கிட்டாலும் வேடர்களை ஜெயிக்க முடியவில்லையே என்று ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

English summary

The survivor show, which is being telecast in Zee Tamil, has become very popular among the fans. With survivor episodes ending since the show, the Vedars have been winning all the tasks regularly. Fans have been congratulating him on this. Every time they fight to the end, they say, We are not tired of Kadars quails. Fans are eagerly waiting for them to win at least next time