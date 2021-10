பிரியங்கா பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் மாறிவிட்டாரா?? இதை எதிர்ப்பார்கலையே ரசிகர்கள் குமுறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எப்படி இருந்த இவர் இப்படி மாறி விட்டாரே என்று இப்போ பிரியங்காவை பார்த்ததும் பலர் பதறி வருகின்றனர்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கண்டெண்ட் மட்டுமல்லாமல் காமெடியும் அடிக்கடி கொடுத்து ரசிகர்களுக்கு எனர்ஜி ஊட்டிக்கொண்டிருக்கும் பிரியங்கா இப்போ நெட்டிசன்கள் வாயில் மாட்டி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு வரைக்கும் இருந்த பிரியங்கா இப்போ மாறிவிட்டார் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

English summary

Priyanka, who was doing the rounds as Vijay TV's , is currently a contestant on Bigg Boss, which is being telecast on the same Vijay TV. Fans have been accusing Vijay of behaving in a way that makes her fellow contestants look like a mother's house for TV.