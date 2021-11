ராஜுவிடம் வம்பிழுத்த பாவனி... நெத்தியடி கொடுத்த ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னை நிரூபிப்பதற்காக ராஜுவிடம் பாவனி செய்த செயல்தான் ரசிகர்களிடம் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

கமல் இவருக்கு பட்டும் படாமலும் அறிவுரை கூறியதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இன்னமும் அதே பழைய புராணத்தை பாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தயக்கம்.. குழப்பம்.. தவறு செய்துவிட்டோம்.. இந்திய அணியின் தோல்வி குறித்து உடைத்து பேசிய கோலி!

தனக்கே உரிய நக்கல் தனத்தோடு ராஜு பாவனையுடன் பேசியதுதான் பலருடைய மைண்ட் வாய்ஸ் ஆக இருந்து வருகிறதாம்.

English summary

Bhavani is talking to Raju about The Kain issue to prove that what he did was not wrong. Raju's reply has delighted the fans.