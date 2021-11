வடிவேலு பாலாஜியின் கெட்டப்பில் மாறி இருக்கும் அறந்தாங்கி நிஷா...உருகும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வடிவேலு பாலாஜியின் மறைவுக்குப் பிறகு அவருடைய ரசிகர்கள் அவரை நினைத்து அதிகமாக பீல் பண்ணி வருகின்றனர்

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு அவரைப் போலவே அவருடைய கெட்டப்பில் வளம்பெறும் அறந்தாங்கி நிஷாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அசந்து போய் இருக்கின்றனர்.

பார்த்ததும் ஒரு நிமிடம் அனைவருக்கும் வடிவேலு பாலாஜியின் நினைவுகள்தான் எட்டிப்பார்க்கிறதாம்.

English summary

Fans say they reminded of Vadivelu Balaji when they see a photo of Aranthangi Nisha doing a photo shoot in the Naai Shekhar Getup.