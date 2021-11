சர்வைவரின் செல்லப்பிள்ளை உமாபதி...விதவிதமாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை குவிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் உமாபதிக்கு ரசிகர்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

சமூக வலைத்தளத்தில் இவருடைய ரசிகர்கள் இவர்தான் இந்த சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆசிர்வாதங்களையும் அளித்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் அவருடைய சமூக வலைத்தள அட்மின் வெளியிட்ட ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Umapathy, who is the lead on the silver screen, is currently participating in a reality show that is being telecast on Zee Tamil TV. His fans have been wishing him a happy birthday on social media today.